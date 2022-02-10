Понад 200 тисяч українців уже скористалися новою послугою "Опитування" в "Дії"

Понад 200 тисяч українців уже скористалися новою послугою "Опитування" в "Дії"

Для того, аби скористатися послугою, користувачеві потрібно у вкладці "Послуги" обрати пункт "Опитування".

Понад 200 тисяч українців вже протестували нову послугу "Опитування" в державному застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Опитування — важлива послуга для розвитку електронної демократії в країні. Вона дасть можливість державі спілкуватися зі своїми громадянами, а це своєю чергою принесе цінний зворотний зв’язок. Також опитування допоможуть Дії в розробці нових послуг", — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифри кажуть, що раніше не існувало зручних інструментів, аби оперативно зібрати думки громадськості в одному місці.

"Подібні питання вирішувалися слуханнями чи засіданнями, про які мало хто знав. Але тепер українці зможуть висловити думку на запропоновані питання за допомогою декількох кліків у Дії", — додали у Міністерстві.

Слід зазначити, що для того, аби скористатися послугою, користувачеві потрібно у вкладці "Послуги" обрати пункт "Опитування".

Нагадаємо, 8 лютого команда Мінцифри презентувала нові послуги в застосунку "Дія" і на порталі. Змінити місце реєстрації тепер можна без черг, а онлайн за декілька кліків. Серед нових послуг, зокрема будуть: опитування, дозвіл на будівництво, грошова допомога ВПО, довідка про несудимість, копія техпаспорта.

Читайте також: