Понад 200 загарбників за добу: у Генштабі назвали втрати російських окупантів в Україні станом на 29 червня

У Генштабі ЗСУ озвучили втрати російських окупантів в Україні.
За останню добу їхня кількість виросла на понад дві сотні осіб.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:
- особового складу близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
- артилерійських систем – 781 (+3) од,
- РСЗВ - 246 (+3) од,
- засоби ППО - 103 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
- крилаті ракети - 142 (+3),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,
- спеціальна техніка - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що російські окупанти стягують додаткові БТГ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Минулої доби окупанти мали частковий успіх у наступальних діях поблизу Вуглегірської ТЕС.
На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.
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