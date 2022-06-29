Понад 200 загарбників за добу: у Генштабі назвали втрати російських окупантів в Україні станом на 29 червня

Понад 200 загарбників за добу: у Генштабі назвали втрати російських окупантів в Україні станом на 29 червня

У Генштабі ЗСУ озвучили втрати російських окупантів в Україні.

За останню добу їхня кількість виросла на понад дві сотні осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,

(+200) осіб ліквідовано, танків ‒ 1572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+3) од,

засоби ППО - 103 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),

крилаті ракети - 142 (+3),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,

спеціальна техніка - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російські окупанти стягують додаткові БТГ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Минулої доби окупанти мали частковий успіх у наступальних діях поблизу Вуглегірської ТЕС.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

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