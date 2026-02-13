Понад 2000 км: як маневри українських БПЛА змінюють дальність ударів по РФ

Українські дрони-камікадзе

Реальна дальність польоту українських безпілотників значно перевищує офіційні цифри. Тож вони здатні летіти і понад 2 тисячі кілометрів, оскільки дрони не летять по прямій, а постійно оминають зони дії російської ППО.

Про це в етері КИЇВ24 зазначає президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків» Геннадій Хазан.

«Вони (безпілотники — ред.) роблять різноманітні маневри в повітрі, тому вважати, що дрон прилетів по карті пряма лінія 2000 кілометрів — це не означає, що дрон пролетів власне тільки 2000 кілометрів. Дрон пролетів насправді набагато більше кілометрів, більшу відстань, тому що він не летить по прямій, він оминає різноманітні системи протиповітряної оборони, а в пройденій дорозі, в пройденому шляху це, ну так істотно, додає дальності кілометрів», — зазначив експерт.

Хазан додав, що дедалі більше міст в РФ розуміють, що війна прийшла.

Фахівець наголосив, що не треба концентруватись на замінниках (дрони на ракети тощо). За словами Хазана, «у нас має бути вся можлива гама озброєння».

Нагадаємо, через атаку, здійснену українськими дронами, Волгоградський нафтопереробний завод у Росії загорівся та зупинив переробку сирої нафти.