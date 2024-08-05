Понад 25,3 млрд грн податків від Київстар за час повномасштабного вторгнення

Завдяки прозорому та сумлінному веденню бізнесу оператор електронних комунікацій Київстар є одним з найбільших інвесторів в економіку України та платником податків до державного бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила більш як 25,3 млрд грн податків і зборів, з них 4,5 млрд грн – сплачено у першому півріччі 2024 року.

Крім виконання податкових зобов`язань, компанія бере добровільну участь у вирішенні соціальних проблем суспільства, а також є важливою ланкою загальнонаціонального спротиву агресору. Так, від початку повномасштабного вторгнення Київстар виділив понад 2 млрд грн на гуманітарну підтримку Збройних Сил України, допомогу медичним закладам, розмінування території України, підключення до інтернету укриттів, тощо. Зокрема, у межах підтриманої компанією ініціативи «Нам тут жити» 146 інженерно-саперних груп ЗСУ отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження. Понад 50 млн грн виділено для придбання комплексних апаратних зв`язку (КАЗ) для підрозділів повітряних сил ЗСУ, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Компанія забезпечує інтернетом 1550 модульних будинків для переселенців та майже 1500 протиповітряних укриттів по всій країні.

У планах Київстар – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв`язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. З цією метою телеком-оператор планує інвестувати в економіку України протягом 5 років 1 мільярд доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає критично важливі послуги електронних комунікацій та забезпечує зв`язком та інтернетом більш як 23 мільйони українців. За понад 25 років роботи Київстар побудував в Україні понад 52 тисячі базових станцій, з них 5500 об`єктів було збудовано вже під час повномасштабного вторгнення.