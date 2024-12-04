Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі

Понад 25 тисяч українців уже долучилися до проєкту «Грай за Україну», розповідаючи про свої особисті перемоги. Кампанію ініціювала Нова пошта, а її амбасадоркою стала легендарна тенісистка Еліна Світоліна.

Проєкт має на меті об’єднати людей, розділених кордонами, і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи. Адже кожен маленький успіх — це частина великої перемоги.

Отримані історії учасників показують різноманітність людських досягнень. Це як великі життєві прориви, на кшталт відкриття власної справи чи отримання нової професії за кордоном, так і тихі, але важливі перемоги, як подолання страху, опанування нових навичок чи допомога іншим у складний момент.

Ось кілька з них:

Я працюю медсестрою в реанімації. Особливо запам’яталася одна пацієнтка, старенька жінка, яка потрапила до нас у критичному стані. Всі говорили, що шансів майже немає, але я вирішила боротися до кінця. Щодня перевіряла її показники, доглядала й підтримувала. Одного ранку вона подивилася на мене ясними очима й тихо прошепотіла: "Дякую". Вона почала одужувати, і зрештою її виписали. Ця маленька перемога нагадала мені, навіщо я тут, і дала сили йти далі, не здаватись.

Юлія. Київ

Моє життя – це серія перемог: над собою, щоб знайти сили жити; над війною, яка не змогла мене зламати; над навчанням, завдяки якому я вивчила 5 мов і закінчила університет з відзнакою. Моя найбільша радість – наша спільна з мамою перемога над її раком. Це надихає мене на нові звершення. Але найбільша перемога, яку я чекаю, – перемога України.

Катерина. Варшава

Коли на початку повномасштабної війни я приїхала до Німеччини, мій досвід і безвихідь стали моїм найбільшим ресурсом. Я зіштовхнулася з недовірою, оскільки була новачком із чужої країни. Особисті виклики й розлука з родиною ще більше тиснули, не кажучи вже про бюрократію, яка здавалася безкінечною. Я старанно вчилась, докладала максимум зусиль у проєктах, не боялася брати на себе відповідальність. І ось через два роки я стала старшим інженером у великій автомобільній компанії - позиція, яку багато хто тут здобуває роками. У мені побачили фахівця, який привносить щось унікальне. Я зрозуміла, що це визнання також і для моєї країни, яка, виховала мене сильною. Це і є моя особиста перемога, тож я продовжуватиму гідно представляти свою країну і доводитиму, що українці - розумні та професійні.

Наталя. Берлін

Кожен учасник кампанії отримує лімітований червоний м’яч з автографом Світоліної — як символ єднання і важливості діяти. А власники двох історій, які обере тенісистка, зустрінуться з нею особисто.

Щоб взяти участь, потрібно поділитися своєю історією перемоги на сайті https://playforukraine.novaposhta.ua, поширити її в соцмережах з гештегом #грайзаукраїнузНП та отримати унікальний сувенір у відділені Нової пошти чи поштоматі.

Проєкт реалізується в Україні, Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян: у Німеччині — понад 1,2 мільйони осіб, Польщі — понад 800 тисяч осіб.

Фото для публікації: https://drive.google.com/drive/folders/1HkclG9Txdh2UbX160cQf195Lhpd4EkKV?usp=sharing