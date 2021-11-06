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Понад 25 тисяч нових хворих та майже 800 смертей: статистика коронавірусу в Україні на 6 листопада

Понад 25 тисяч нових хворих та майже 800 смертей: статистика коронавірусу в Україні на 6 листопада

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Загалом від ускладнень через COVID-19 в Україні померла понад 71 тисяча людей.

За минулу добу, 5 листопада, в Україні підтвердили 25063 нові випадки інфікування коронавірусом, з них дітей – 1541, медпрацівників – 398. Смертей через ускладнення від COVID - 793. У п'ятницю довелося госпіталізувати 5057 хворих на коронавірус. Одужали - 11817 осіб.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1426 випадків;
  • Вінницька область – 781 випадок;
  • Волинська область – 466 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2616 випадків;
  • Донецька область – 1408 випадків; 
  • Житомирська область – 834 випадки;
  • Закарпатська область – 345 випадків;
  • Запорізька область – 1096 випадків;
  • Івано-Франківська область – 881 випадок;
  • Київська область – 876 випадків;
  • Кіровоградська область – 173 випадки;
  • Луганська область – 513 випадків;
  • Львівська область – 1465 випадків;
  • Миколаївська область – 715 випадків;
  • Одеська область – 2177 випадків;
  • Полтавська область – 963 випадки;
  • Рівненська область – 1079 випадків;
  • Сумська область – 960 випадків;
  • Тернопільська область – 746 випадків;
  • Харківська область – 1535 випадків;
  • Херсонська область – 808 випадків;
  • Хмельницька область – 1057 випадків;
  • Черкаська область – 669 випадків;
  • Чернівецька область – 511 випадків;
  • Чернігівська область – 963 випадки.

У п'ятницю було щеплено 278917 українців:

  • Перша доза - 183294 людини.
  • Друга доза (повна вакцинація) - 95623 людини.

А загалом за весь період вакцинальної кампанії проведено понад 19 мільйонів щеплень (11 млн 269,3 тис. людей):

  • Перша доза - 11 млн 269 тис. 339 людей.
  • Дві дози (повна імунізація) - 7 млн 858 тис. 507 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 млн 58 тис. 14 осіб;
  • одужало – 2 млн 504 тис. 236 осіб;
  • летальних випадків – 71 тис. 635;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 млн 801 тис. 967.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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