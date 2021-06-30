Понад 27 тисяч вольт: в Житомирській області медики рятують підлітка, якого вдарило струмом

Понад 27 тисяч вольт: в Житомирській області медики рятують підлітка, якого вдарило струмом

Підліток отримав важкі опіки та травми.

У Житомирській області рятують 13-річного підлітка, якого вдарило струмом на залізничному мосту.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 червня.

Інцидент стався у Коростені на залізничній колії біля однієї зі шкіл. Там гуляла група підлітків. Один з них вирішив піднятися на залізничну конструкцію. У момент, коли хлопець був на висоті 15 метрів, його вразило струмом. Школяр впав на бетонне покриття.

Підліток отримав важкі опіки та травми. Його вже перевезли з районної лікарні до обласної. Медики рятують його життя. За словами лікарів, хлопець отримав розряд електричнеою дугою в 27,5 тисяч вольт.

"У нього політравма, опік полум'ям, електротравма. Крім того, перелом гомілки, закрита черепно-мозкова травма", - розповів лікар опікового центру Житомирської обласної лікарні Сергій Ковалевський.

Як повідомлялося, в одному з сіл Ізмаїльського району під час відпочинку з батьком - поблизу озера - п'ятирічний хлопчик заліз у трансформаторну будку і загинув від удару струмом.

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