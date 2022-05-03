Понад 29 тисяч людей виїхали з України за добу: які сьогодні черги та ситуація на західних кордонах

Понад 29 тисяч людей виїхали з України за добу: які сьогодні черги та ситуація на західних кордонах

З України минулої доби виїхали понад 29 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Загалом за добу 2 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули 30 тисяч осіб, з них понад 27 тисяч – українці.

Також за цей період було оформлено майже 270 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 3 травня, станом на 12:00 год черги перед такими пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України зафіксовано лише на українсько-словацькому кордоні у ПП "Ужгород". Там на перетин кордону очікують 50 авто.

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