Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 29 тисяч людей виїхали з України за добу: які сьогодні черги та ситуація на західних кордонах

Дата публікації
Перегляди
1967
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Понад 29 тисяч людей виїхали з України за добу: які сьогодні черги та ситуація на західних кордонах

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

З України минулої доби виїхали понад 29 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Загалом за добу 2 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі  Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули 30 тисяч осіб, з них понад 27 тисяч – українці.

Також за цей період було оформлено майже 270 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 3 травня, станом на 12:00 год черги перед такими пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України зафіксовано лише на українсько-словацькому кордоні у ПП "Ужгород". Там на перетин кордону очікують 50 авто.

Читайте також:

Який статус можуть отримати українці в Польщі і як можна перетнути кордон зараз

Який статус можуть отримати українці в Польщі і як можна перетнути кордон зараз
Наступна публікація