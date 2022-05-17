Понад 3 тисяч жителів Маріуполя окупанти утримують у "фільтраційній в’язниці" на Донеччині

Понад 3 тисяч жителів Маріуполя окупанти утримують у "фільтраційній в’язниці" на Донеччині

Понад 3 тисяч жителів Маріуполя утримуються у "фільтраційному таборі".

Його влаштували в колишній виправній колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, серед заручників близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів.

"Перед відправленням до колонії окупанти піддають затриманих громадян багатогодинним допитам та тортурам із застосуванням електричного струму. Строк "фільтрації", тобто перебування у колонії -30 діб. Для "особливо неблагонадійних"- активістів, колишніх військових, правоохоронців він продовжується ще на місяць", - повідомила Денісова.

Вона додала, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська порушують права жителів України на життя та медичну допомогу. У Луганській області зруйновано та пошкоджено всі медичні заклади. Регіон постійно зазнає ударів від російської армії.