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Понад 30 маленьких українців вирушили до Іспанії для психологічної реабілітації у таборі Gen.Сamp

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Понад 30 маленьких українців вирушили до Іспанії для психологічної реабілітації у таборі Gen.Сamp

Днями стартувала друга зміна табору ГО Gen.Ukrainian на півдні Іспанії. Понад тридцять дітей із гарячих точок України отримають психологічну допомогу від провідних психотерапевтів, педагогів та тьюторів

Освітньо-психологічний табір Gen.Camp працює для дітей, які постраждали від військових злочинів Росії в Україні. Проєкт реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської. 

Реабілітацію пройде 31 дитина. Їхній вік від 6 до 11 років. Діти з Київської та Чернігівської областей, Маріуполя, Харкова та Бахмута. Серед них — 8-річний Богдан з Бахмута, в якого росіяни вбили батька та вагітну маму. Проходитиме реабілітацію і 10-річний Андрій, батьків якого росіяни розчавили БТРом в машині на Чернігівщині. Протягом зміни з дітьми працюватиме команда психотерапевтів, тьюторів та лікарів.

"Досвід першої зміни був потужним, неочікуваним і для самих вихователів та психологів. Виявилося, що дитяча психіка може протистояти найважчим випробуванням – за умови правильно підібраної терапії та вчасної допомоги. Gen.Camp розпочинає другу зміну. І це надзвичайно важливо, що зараз психологи й вихователі напрацьовують методики, які допоможуть нам у реабілітації дітей по всій країні. Звісно, вони не мали б проходити через такі жахи ніколи. Однак я вірю, що спільно зможемо повернути їм відчуття захищеності й віру у світ дорослих", зазначила перша леді України Олена Зеленська.

За словами засновниці  ГО Gen.Ukrainian Оксани Лєбєдєвої, пережиті в дитинстві жахи війни  можуть залишити слід на все життя. Тому головне завдання табору - допомогти маленьким українцям пережити цей досвід і наскільки це можливо, зменшити вплив війни на формування майбутньої особистості. 

"Ми щодня стаємо свідками страшних воєнних злочинів з боку країни-агресорки. Найбільш вразливі у таких обставинах діти, для яких пережитий досвід може стати тягарем на все життя. 95% учасників нової зміни — це діти, які втратили принаймні одного з батьків, пережили серйозні травматичні події і мають яскраво виражені ознаки обтяженого горювання. Ми також взяли на психологічну реабілітацію тих, хто отримав поранення внаслідок евакуації чи потрапив під ракетні обстріли", розповідає Оксана Лєбєдєва. 

Досвід, який сьогодні переживають українці в умовах повномасштабної війни, є унікальним. Світові психологи не стикалися у своїй практиці з такими випадками. Під час першої зміни Gen. Camp українські психологи інтегрували в програму надбання визнаних для реабілітації дітей світових практик та власних розробок. За результатами команда табору вже формує психологічні протоколи та у другій зміні табору впроваджує авторську програму  "Захищені любов’ю". Її розробила провідна психологиня проєкту Оксана Шльонська. Програма базується на засадах когнітивно-поведінкової терапії та кататимно-імагінативної психотерапії, які є визнаними психотерапевтичними методами у всьому світі.

Головною метою діяльності табору Gen.Camp є надання освітньо-психологічної допомоги дітям, допомогти їм подолати страшний досвід війни, навчити жити у новій реальності та дорослішати здоровими і сильними українцями. Крім того, за програмою передбачена просвітницька робота з батьками та опікунами, адже після проходження реабілітації діти повертаються до звичного життя. Зміна у таборі для українських дітей триватиме від 29 листопада до 20 грудня. 

Нагадаємо, у першому таборі, що тривав від 25 серпня — до 25 вересня 2022 року, вже отримали допомогу 30 дітей віком від 6 до 12 років з постраждалих від російського вторгнення регіонів України. 

Аби отримати допомогу та стати учасником табору, необхідно заповнити анкету на сайті https://genukrainian.com.ua та пройти співбесіду з куратором проєкту. 

Довідка

Gen.Ukrainian  — громадська організація, що об'єднує приватних осіб і меценатів. Засновані організацією проєкти реалізуються під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Проєкт Gen.Camp реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Герасимчук Дар'ї, Генерального консульства України в Барселоні, ГО "Безбар'єрність".

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