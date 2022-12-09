Понад 30 маленьких українців вирушили до Іспанії для психологічної реабілітації у таборі Gen.Сamp

Освітньо-психологічний табір Gen.Camp працює для дітей, які постраждали від військових злочинів Росії в Україні. Проєкт реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Реабілітацію пройде 31 дитина. Їхній вік від 6 до 11 років. Діти з Київської та Чернігівської областей, Маріуполя, Харкова та Бахмута. Серед них — 8-річний Богдан з Бахмута, в якого росіяни вбили батька та вагітну маму. Проходитиме реабілітацію і 10-річний Андрій, батьків якого росіяни розчавили БТРом в машині на Чернігівщині. Протягом зміни з дітьми працюватиме команда психотерапевтів, тьюторів та лікарів.

"Досвід першої зміни був потужним, неочікуваним і для самих вихователів та психологів. Виявилося, що дитяча психіка може протистояти найважчим випробуванням – за умови правильно підібраної терапії та вчасної допомоги. Gen.Camp розпочинає другу зміну. І це надзвичайно важливо, що зараз психологи й вихователі напрацьовують методики, які допоможуть нам у реабілітації дітей по всій країні. Звісно, вони не мали б проходити через такі жахи ніколи. Однак я вірю, що спільно зможемо повернути їм відчуття захищеності й віру у світ дорослих", — зазначила перша леді України Олена Зеленська.

За словами засновниці ГО Gen.Ukrainian Оксани Лєбєдєвої, пережиті в дитинстві жахи війни можуть залишити слід на все життя. Тому головне завдання табору - допомогти маленьким українцям пережити цей досвід і наскільки це можливо, зменшити вплив війни на формування майбутньої особистості.

"Ми щодня стаємо свідками страшних воєнних злочинів з боку країни-агресорки. Найбільш вразливі у таких обставинах діти, для яких пережитий досвід може стати тягарем на все життя. 95% учасників нової зміни — це діти, які втратили принаймні одного з батьків, пережили серйозні травматичні події і мають яскраво виражені ознаки обтяженого горювання. Ми також взяли на психологічну реабілітацію тих, хто отримав поранення внаслідок евакуації чи потрапив під ракетні обстріли", — розповідає Оксана Лєбєдєва.

Досвід, який сьогодні переживають українці в умовах повномасштабної війни, є унікальним. Світові психологи не стикалися у своїй практиці з такими випадками. Під час першої зміни Gen. Camp українські психологи інтегрували в програму надбання визнаних для реабілітації дітей світових практик та власних розробок. За результатами команда табору вже формує психологічні протоколи та у другій зміні табору впроваджує авторську програму — "Захищені любов’ю". Її розробила провідна психологиня проєкту Оксана Шльонська. Програма базується на засадах когнітивно-поведінкової терапії та кататимно-імагінативної психотерапії, які є визнаними психотерапевтичними методами у всьому світі.

Головною метою діяльності табору Gen.Camp є надання освітньо-психологічної допомоги дітям, допомогти їм подолати страшний досвід війни, навчити жити у новій реальності та дорослішати здоровими і сильними українцями. Крім того, за програмою передбачена просвітницька робота з батьками та опікунами, адже після проходження реабілітації діти повертаються до звичного життя. Зміна у таборі для українських дітей триватиме від 29 листопада до 20 грудня.

Нагадаємо, у першому таборі, що тривав від 25 серпня — до 25 вересня 2022 року, вже отримали допомогу 30 дітей віком від 6 до 12 років з постраждалих від російського вторгнення регіонів України.

Аби отримати допомогу та стати учасником табору, необхідно заповнити анкету на сайті https://genukrainian.com.ua та пройти співбесіду з куратором проєкту.

Довідка

Gen.Ukrainian — громадська організація, що об'єднує приватних осіб і меценатів. Засновані організацією проєкти реалізуються під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Проєкт Gen.Camp реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Герасимчук Дар'ї, Генерального консульства України в Барселоні, ГО "Безбар'єрність".