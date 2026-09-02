Понад 30 поїздів «Укрзалізниці» затримуються через російські обстріли: список

В Україні затримуються потяги через атаку / © Укрзалізниця

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Через масовані російські обстріли та тривалі повітряні тривоги в Україні фіксують суттєві відхилення від графіка руху залізничного транспорту. Станом на 11:00 понад три десятки пасажирських поїздів їдуть із запізненням.

Про це йдеться на сайті УЗ.

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Понад три десятки потягів мають запізнення: актуальні дані УЗ

2 вересня внаслідок російських обстрілів затримується рух потягів. Найбільше відхилення від розкладу зафіксовано у поїзда №103/104 сполученням Лозова-Пас. — Львів — він відстає від графіка майже на 11 годин (+10:48).

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Найменша затримка серед усіх — у рейсу №103/104 Львів — Лозова-Пас., який запізнюється на 19 хвилин (+0:19).

Понад 5 годин запізнення мають такі рейси:

№½ Харків-Пас. — Рахів (+7:05)

№31/32 Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний (+6:59)

№¾ Дніпро-Головний — Ужгород (+6:59)

№53/54 Дніпро-Головний — Одеса-Головна (+5:15)

№21/22 Харків-Пас. — Львів (+5:07)

Від 4 до 5 годин:

№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна: +4:50

№5/6 Запоріжжя-1 — Івано-Франківськ: +4:19

№85/86 Дніпро-Головний — Львів: +4:19

Від 3 до 4 годин:

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№201/202 Миколаїв Пас. — Херсон: +3:56

№37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пас.: +3:51

№285/286 Дніпро-Головний — Львів: +3:29

№41/42 Дніпро-Головний — Трускавець: +3:29

Від 1,5 до 3 годин:

№243/244 Чернівці — Черкаси: +2:30

№51/52 Пшемисль Головний — Київ-Пас.: +2:21

№43/44 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ: +1:50

№261/262 Дніпро-Головний — Чернівці: +1:47

№41/42 Трускавець — Дніпро-Головний: +1:36

№285/286 Львів — Дніпро-Головний: +1:36

№23/24 Хелм — Київ-Пас.: +1:35

№779/780 Суми — Київ-Пас.: +1:35

№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний: +1:31

№67/68 Київ-Пас. — Варшава Заходня: +1:30

До 1,5 години:

№63/64 Харків-Пас. — Пшемисль Головний: +1:29

№143/144 Рахів — Суми: +1:22

№17/18 Харків-Пас. — Ужгород: +1:15

№95/96 Київ-Пас. — Рахів: +1:13

№705/706 Пшемисль Головний — Київ-Пас.: +1:09

№715/716 Пшемисль Головний — Київ-Пас.: +1:03

№129/130 Мукачево — Полтава-Півд.: +0:59

№127/128 Дніпро-Головний — Львів: +0:57

№55/56 Рахів — Київ-Пас.: +0:57

№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас.: +0:54

№31/32 Пшемисль Головний — Запоріжжя-1: +0:52

№¾ Ужгород — Дніпро-Головний: +0:52

№19/20 Хелм — Київ-Пас.: +0:49

№69/70 Пшемисль Головний — Кременчук-Пас.: +0:46

№131/132 Мукачево — Кременчук-Пас.: +0:46

№28/95 Чоп — Київ-Пас.: +0:43

№28/95 Рахів — Київ-Пас.: +0:43

№107/108 Солотвино-1 — Київ-Пас.: +0:38

№15/16 Чернівці — Харків-Пас.: +0:37

№109/110 Львів — Миколаїв Пас.: +0:32

№143/144 Суми — Рахів: +0:30 (статус: готується)

№103/104 Львів — Лозова-Пас.: +0:19

Більшість поїздів наразі перебуває у дорозі. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями розкладу на офіційних ресурсах залізниці, оскільки час затримки розраховується автоматично та може змінюватися залежно від оперативної обстановки.

Якщо ви пересідаєте на інший поїзд «Укрзалізниці» за єдиним або пов’язаним квитком, обов’язково повідомте про це провідника або чергового на вокзалі — залізниця зазвичай координує стикування або пересаджує пасажирів на наступні рейси.

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Росіяни вгатили по вокзалу у Києві

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 1 вересня, російська армія завдала прицільного удару балістичними ракетами по Києву. Під прицілом ворога опинилися об’єкти «Укрзалізниці», зокрема залізничне депо. Внаслідок влучань виникли значні руйнування та пожежі, а на двох перегонах тимчасово перекривали рух.

Атака забрала життя щонайменше семи людей, із яких шестеро — працівники залізниці. Десятки співробітників устигли врятуватися в укриттях. Ще один залізничник, Володимир Губський, перебуває в реанімації, для нього закликають здавати кров III (+) групи.

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