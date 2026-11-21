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Понад 30 ударів ножем: на Рівненщині підліток вбив чоловіка — він стік кров’ю
Між 15-річним хлопцем та чоловіком виникла сварка, яка закінчилася жорстоким вбивством.
У селі Невірків жінка звернулася до правоохоронців і повідомила, що виявила свого сусіда мертвим у калюжі крові.
Про випадок повідомили у поліції Рівненської області.
Під час розслідування з’ясувалося, що 15-річний житель села Невірків завдав щонайменше 32 ножових поранень 59-річному чоловіку. Юнака, який раніше був засуджений за скоєння крадіжки та перебував під пробаційним наглядом, затримано. Слідчі повідомили йому про підозру.
«Близько 07:30 хлопець прийшов до чоловіка за місцем проживання, де виник конфлікт. Під час сутички неповнолітній схопив ніж та завдав численних ударів потерпілому, після чого втік. На тілі померлого виявили 32 колото-різані рани у ділянці грудної клітки, черевної порожнини та шиї, зокрема з ушкодженням сонної артерії. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок масивної крововтрати», — йдеться у повідомленні відомства.
Слідчі слідчого управління затримали неповнолітнього в порядку статті 208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
За погодженням прокуратури 15-річному фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили тіла 42-річного чоловіка та його літніх батьків, які, за попередніми даними, загинули внаслідок отруєння чадним газом через увімкнену газову конфорку та зачинені вікна.