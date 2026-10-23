Понад 300 балістичних ракет на місяць: у Повітряних силах зробили невтішне попередження про удари РФ

Юрій Ігнат

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Якщо Російська Федерація утримає поточні темпи масованих обстрілів України, місячна кількість випущених балістичних ракет може перетнути позначку в 300 одиниць.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрий Ігнат, повідомляє «РБК-Україна» у Telegram.

Реклама

Водночас спікер Повітряних сил висловив сумнів щодо спроможності ворога тривалий час підтримувати подібну інтенсивність ударів. За його словами, арсенал та ресурси противника не є безмежними.

Реклама

«За нинішньої динаміки атак кількість балістичних ракет, якими ворог здійснює удари, за місяць може перевищити 300 одиниць. Втім, малоймовірно, що росіяни зможуть довго зберігати таку високу інтенсивність», — зазначив Ігнат.

Українські сили протиповітряної оборони продовжують працювати в посиленому режимі, відбиваючи комбіновані та балістичні атаки ворога по критичній та цивільній інфраструктурі країни.

Раніше ми писали про те, що Росія накопичила до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів. Такий арсенал становить серйозну загрозу для України напередодні зими, особливо на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це свідчать дані української розвідки.

Найбільшу небезпеку становлять російські балістичні ракети «Іскандер-М». За оцінками розвідки, зараз Москва має близько 115 таких ракет, а російська оборонна промисловість здатна виготовляти ще приблизно 65 одиниць щомісяця.

Реклама

«Іскандер-М» має дальність польоту до 500 кілометрів і може розвивати швидкість понад 2 км/с. Через такі характеристики його надзвичайно складно перехоплювати. Одним із небагатьох ефективних засобів протидії цим ракетам в українському арсеналі залишаються американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Однак саме боєприпасів до цих систем Україні критично бракує. За словами президента Володимира Зеленського, США зараз постачають лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць — приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.

Експерти наголошують, що касетні боєприпаси мають широку зону ураження і призначені для знищення живої сили противника або легкої техніки. «Це підкреслює намір Росії завдати максимальної шкоди та страждань цивільному населенню», — додали аналітики.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів