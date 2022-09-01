Понад 300 тисяч першачків, майже 4 мільйони учнів – такий цьогоріч масштаб першого вересня в Україні – Зеленський

Понад 300 тисяч першачків, майже 4 мільйони учнів – такий цьогоріч масштаб першого вересня в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 вересня.

"Понад пів року повномасштабної війни. Надзвичайні руйнування, яких завдали нам окупанти. Але навчання українських дітей триває. Відбувається в різних форматах, однак всюди системно, професійно. І я вдячний усім нашим освітянам, які й далі працюють і гарантують своєю увагою до дітей, що в усіх юних українців і українок є змога стати освіченими й жити гідним сучасним життям. Понад 300 тисяч першачків, майже 4 мільйони учнів – ось такий цьогоріч масштаб першого вересня", - зазначив він.

Тож, окрім багатьох інших висновків, за словами президента, сьогодні можна зробити дуже важливий політичний висновок – про стійкість нашої держави, про силу нашого суспільства. Наші освітні інституції дієві. Наша держава й місцеві громади забезпечують відновлення навчання навіть у тих районах, у яких під час окупації школи були зруйновані.

"Сьогодні я був в Ірпені Київської області. Бачив початок роботи такої школи – відновленої. 1300 учнів і учениць здобуватимуть там освіту. Діти пішли в перший клас, як це й заведено. Я був щасливий побачити, як вони починають вчитись і в яких умовах це відбувається. Хороша, комфортна, по-людськи тепла школа", - зазначив президент і додав, що так само буде на всій території України, з якої ми обов'язково виженемо окупантів.

"Хоч би що вони зруйнували, ми все відновимо, ми все відбудуємо. Хоч би як вони хотіли знищити Україну та українське, наші діти все одно підуть у свої школи, у свої університети й будуть абсолютно вільно здобувати освіту. Національну освіту. Гуманістичну освіту. Таку освіту, яка побудована не на брехні й пропаганді, яку поширює держава-терорист, а на реальних знаннях, на відкритості світу, на найкращих людських цінностях", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, поліція України склала список речей, які бажано взяти з собою до школи школяру. Під час воєнного стану батьки повинні прослідкувати, щоб у рюкзаку школяра були речі, які можуть стати у пригоді у разі евакуації в бомбосховищі.

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