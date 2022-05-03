Понад 3000 загиблих мирних жителів: в ООН озвучили цифри вбитих та поранених під час війни в Україні станом на 1 травня

За понад 2 місяці війни в Україні загинули та отримали поранення майже 6,5 тисяч осіб.
Від 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну та до півночі 1 травня 2022 року ООН зафіксувало 6469 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.
Про це повідомляють на сайті ООН Україна.
За понад 2 місяці війни в Україні загинули 3153 осіб і 3316 отримали поранення.
Із 3153 загиблих:
- 1115 чоловіків,
- 722 жінки,
- 71 дівчинка
- 83 хлопчика,
- 72 дитини і 1090 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.
Із 3316 поранених:
- 395 чоловіків,
- 324 жінки,
- 69 дівчаток і 80 хлопчиків,
- 170 дітей і 2278 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.
У Донецькій і Луганській областях: 3241 випадок (1638 загиблих і 1603 поранених)
На території, яка контролюється Урядом: 2757 випадків (1539 загиблих і 1218 поранених).
На території, яка контролюється самопроголошеними "республіками": 484 випадки (99 загиблих і 385 поранених).
Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб на території України було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюму (Харківська область), і Попасної (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вихідними до України навідалася голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі.
Акторка сказала: "Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей".
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