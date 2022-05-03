Понад 3000 загиблих мирних жителів: в ООН озвучили цифри вбитих та поранених під час війни в Україні станом на 1 травня

Понад 3000 загиблих мирних жителів: в ООН озвучили цифри вбитих та поранених під час війни в Україні станом на 1 травня

За понад 2 місяці війни в Україні загинули та отримали поранення майже 6,5 тисяч осіб.

Від 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну та до півночі 1 травня 2022 року ООН зафіксувало 6469 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

Про це повідомляють на сайті ООН Україна.

За понад 2 місяці війни в Україні загинули 3153 осіб і 3316 отримали поранення.

Із 3153 загиблих:

1115 чоловіків,

722 жінки,

71 дівчинка

83 хлопчика,

72 дитини і 1090 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Із 3316 поранених:

395 чоловіків,

324 жінки,

69 дівчаток і 80 хлопчиків,

170 дітей і 2278 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

У Донецькій і Луганській областях: 3241 випадок (1638 загиблих і 1603 поранених)

На території, яка контролюється Урядом: 2757 випадків (1539 загиблих і 1218 поранених).

На території, яка контролюється самопроголошеними "республіками": 484 випадки (99 загиблих і 385 поранених).

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб на території України було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюму (Харківська область), і Попасної (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вихідними до України навідалася голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі.

Акторка сказала: "Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей".

Читайте також: