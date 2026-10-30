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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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23
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Понад 350 тисяч абонентів без світла: російські атаки знеструмили Дніпро та передмістя — ОВА

Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог вдарив по Дніпру

Ворог вдарив по Дніпру / © pixabay.com

Після російських ударів по Дніпру виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська протягом дня знову атакували Дніпро, внаслідок чого значна кількість споживачів втратила електроенергію.

«Ворог вкотре за день атакував Дніпро. Попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах», — повідомив очільник ОВА.

Через знеструмлення насосні станції, які забезпечують водопостачання та водовідведення, переводять на резервне живлення від генераторів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру частина Дніпра залишилася без електропостачання.

Ми раніше інформували, що армія РФ ударила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині.

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