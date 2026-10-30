Ворог вдарив по Дніпру / © pixabay.com

Реклама

Після російських ударів по Дніпру виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Реклама

За його словами, російські війська протягом дня знову атакували Дніпро, внаслідок чого значна кількість споживачів втратила електроенергію.

Реклама

«Ворог вкотре за день атакував Дніпро. Попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах», — повідомив очільник ОВА.

Через знеструмлення насосні станції, які забезпечують водопостачання та водовідведення, переводять на резервне живлення від генераторів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру частина Дніпра залишилася без електропостачання.

Ми раніше інформували, що армія РФ ударила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів