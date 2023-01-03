Понад 40 "прильотів" в трьох громадах: росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині

В ОВА розповіли про ситуацію на прикордонні Сумської області станом на ранок 3 січня.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Вчора ввечері, 2 січня, близько 23 години росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду. Було зафіксовано 5 "прильотів" у район залізничного вокзалу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окрім цього, після 2:00 години ночі, 3 січня, ворог двічі обстріляв з артилерії Середино-Будську громаду. Загалом було 38 "прильотів". Наслідки уточнюються.

"Після 8 години ранку, росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді із зенітних установок. Було 3 черги", - поінформував Живицький.

Обстріли Сумщини

Російські військові майже щодня атакують прикордонні регіони Сумської області зі своєї території. Як правило, внаслідок цих обстрілів страждає інфраструктура та цивільні люди.

Напередодні, 2 січня, росіяни завдали 70 ударів по прикордонню із різних видів озброєння. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.