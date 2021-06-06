Понад 40 тисяч щеплень за добу: в Україні зростає кількість охочих вакцинуватись від коронавірусу

Другу дозу вакцини отримали вже понад 146 тисяч людей.

В Україні протягом доби 5 червня зробили 40 101 щеплення від коронавірусу, з них першу дозу ввели 39 229 особам, другу – 872.

Про це заявляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, проте отримали дві дози лише 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

"Загалом проведено 1 363 264 щеплення", – йдеться в повідомленні МОЗ.

5 червня в Україні імунізацію проводили 327 мобільних бригад і в 418 пунктах вакцинації. Станом на 6 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.

Зазначимо, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.

Щеплення можна отримати вже сьогодні:

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,

Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,

Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".

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