Понад 40% українців залишилися без роботи через війну: що зараз відбувається на ринку праці

Зараз працює і отримує зарплату в повному обсязі лише кожен п'ятий українець.
Понад 40% українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі лише кожен п'ятий - 22,7% - працює та отримує зарплату в повному обсязі.
Про це свідчить дослідження кадрового порталу grc.ua.
При цьому частина з тих, хто зараз працює, отримувала неповну заробітну плату від початку війни, але зараз компанія повернула докризову суму компенсації. Є випадки затримки заробітної плати.
Втратили роботу через припинення діяльності компанії 19% опитаних. Ще майже 11% українців залишилися без роботи через те, що їх посади скоротили. Кожен десятий - 11,3% - втратив роботу внаслідок переїзду.
Не втратили роботу, проте зазнали зниження заробітної плати 22,5% респондентів.
Ще 2,7% опитаних зараз перебувають або у безоплатній відпустці, або призупинили трудові відносини через те, що компанія тимчасово припинила свою діяльність.
Зовсім невелика частка - 1,4% - українців не побоялася у період кризи звільнитися за власною ініціативою через те, що компанії не виплачували їм заробітну плату.
52,3% опитаних зазначили, що вже зараз перебувають у активному пошуку роботи. Ще 16% респондентів планують шукати нову роботу найближчим часом.
В опитуванні взяли участь 2600 українців, працівників компаній різних галузей в усіх регіонах України.
Нагадаємо, у Мінфіні повідомили, якою буде "мінімалка" від 1 січня.
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