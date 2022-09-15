Понад 40% українців залишилися без роботи через війну: що зараз відбувається на ринку праці

Зараз працює і отримує зарплату в повному обсязі лише кожен п'ятий українець.

Понад 40% українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі лише кожен п'ятий - 22,7% - працює та отримує зарплату в повному обсязі.

Про це свідчить дослідження кадрового порталу grc.ua.

При цьому частина з тих, хто зараз працює, отримувала неповну заробітну плату від початку війни, але зараз компанія повернула докризову суму компенсації. Є випадки затримки заробітної плати.

Втратили роботу через припинення діяльності компанії 19% опитаних. Ще майже 11% українців залишилися без роботи через те, що їх посади скоротили. Кожен десятий - 11,3% - втратив роботу внаслідок переїзду.

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Не втратили роботу, проте зазнали зниження заробітної плати 22,5% респондентів.

Ще 2,7% опитаних зараз перебувають або у безоплатній відпустці, або призупинили трудові відносини через те, що компанія тимчасово припинила свою діяльність.

Зовсім невелика частка - 1,4% - українців не побоялася у період кризи звільнитися за власною ініціативою через те, що компанії не виплачували їм заробітну плату.

52,3% опитаних зазначили, що вже зараз перебувають у активному пошуку роботи. Ще 16% респондентів планують шукати нову роботу найближчим часом.

В опитуванні взяли участь 2600 українців, працівників компаній різних галузей в усіх регіонах України.

Нагадаємо, у Мінфіні повідомили, якою буде "мінімалка" від 1 січня.

Скільки грошей безробітні отримують від держави та чи є робота для українців. Юлія Жовтяк у ТСН

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