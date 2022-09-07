Понад 40% важкопораненими та вбитими: на Харківщині ЗСУ "покошмарили" підрозділи "вагнерівців"

Українські захисники минулої доби добряче "насипали" підрозділам однієї "приватної воєнної компанії".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті", - повідомили у Генштабі.

Раніше Олексій Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті.

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