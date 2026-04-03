Понад 400 дронів та загроза ракетного удару: Повітряні сили попередили про зліт бомбардувальників РФ

Ворожа атака на Україну / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупанти розпочали масштабну атаку на Україну, задіявши сотні безпілотників та стратегічну авіацію.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «РБК-Україна».

Загроза ракетного удару

За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт російських стратегічних бомбардувальників.

Реклама

«Є інформація про те, що були підняті в небо бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Якщо будуть пуски й будуть ракети з’являтися, то обов’язково про це повідомимо», — зазначив Юрій Ігнат.

Рекордна кількість БпЛА

Ситуація з безпілотниками залишається напруженою. Кількість виявлених цілей стрімко зростає: станом на 07:00 було зафіксовано близько 240 дронів. На цей час їхня кількість уже перевищила 400.

Напрямки руху та небезпека

Велика група БпЛА продовжує рух із Сумської області в південному напрямку. Наразі висока активність ворожих безпілотників фіксується у таких регіонах:

Кіровоградська область;

Вінницька область;

Черкаська область.

Також повідомляється про нові пуски з різних напрямків. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Реклама

Нагадаємо, російські окупаційні війська від ночі 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів. Про це раніше повідомили Повітряні сили. Військові розповіли про обстріл Харкова, а також Дніпропетровської та Запорізької областей балістичними ракетами. Крім того, зранку у повітряний простір України з півдня та півночі почали заходити групи ворожих безпілотників.