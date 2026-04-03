- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3990
- Час на прочитання
- 2 хв
Понад 400 дронів та загроза ракетного удару: Повітряні сили попередили про зліт бомбардувальників РФ
В українському небі зафіксована рекордна кількість ворожих БПЛА, а стратегічна авіація РФ вийшла на рубежі можливих пусків.
Російські окупанти розпочали масштабну атаку на Україну, задіявши сотні безпілотників та стратегічну авіацію.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «РБК-Україна».
Загроза ракетного удару
За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт російських стратегічних бомбардувальників.
«Є інформація про те, що були підняті в небо бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Якщо будуть пуски й будуть ракети з’являтися, то обов’язково про це повідомимо», — зазначив Юрій Ігнат.
Рекордна кількість БпЛА
Ситуація з безпілотниками залишається напруженою. Кількість виявлених цілей стрімко зростає: станом на 07:00 було зафіксовано близько 240 дронів. На цей час їхня кількість уже перевищила 400.
Напрямки руху та небезпека
Велика група БпЛА продовжує рух із Сумської області в південному напрямку. Наразі висока активність ворожих безпілотників фіксується у таких регіонах:
Кіровоградська область;
Вінницька область;
Черкаська область.
Також повідомляється про нові пуски з різних напрямків. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, російські окупаційні війська від ночі 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів. Про це раніше повідомили Повітряні сили. Військові розповіли про обстріл Харкова, а також Дніпропетровської та Запорізької областей балістичними ракетами. Крім того, зранку у повітряний простір України з півдня та півночі почали заходити групи ворожих безпілотників.