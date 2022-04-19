Понад 400 людей, які пережили зґвалтування окупантами в Україні, анонімно звернулися по допомогу: як це зробити

Понад 400 людей, які пережили зґвалтування окупантами в Україні, анонімно звернулися по допомогу: як це зробити

Більшість дзвінків від мешканців звільнених міст на Київщині – Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

З 01 квітня за підтримки ЮНІСЕФ в Україні розпочала свою роботу спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги. На лінії працюють 5 професійних психологів.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, за два тижні роботи на лінію звернулися понад 400 осіб. Більшість дзвінків від мешканців звільнених міст на Київщині – Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

"Люди звертаються по допомогу переважно у зв’язку із статевими злочинами, тортурами та знущанням як стосовно них самих, так і щодо близьких осіб, зокрема дітей. Кожне звернення – це жахлива оповідь скаліченого життя та безпрецедентної жорстокості рашистських окупантів. Кількість звернень про психологічну допомогу щодня зростає", - повідомила Денісова.

Наразі разом з ЮНІСЕФ опрацьовується можливість залучення до роботи телефонної лінії лікаря-психіатра.

Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги психолога, звертайтеся за телефоном +380 (66) 037 97 08 (у месенджери чи телефоном). Допомога повністю конфіденційна.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.