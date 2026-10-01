Понад 400 терактів і диверсій: Поклад розповів про роботу СБУ під час війни

Служба безпеки України

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Служба безпеки України за роки повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, запобігла понад 400 терактам та диверсіям.

Про це заявив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Олександр Поклад у привітанні з Днем захисників і захисниць України.

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За його словами, за роки великої війни в Україні сформували дієву систему національного захисту, невід’ємною частиною якої є СБУ. Контррозвідники щодня виявляють та затримують російських шпигунів, агентів і зрадників, протидіючи спробам РФ дестабілізувати ситуацію всередині країни.

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«І за кожною подібною цифрою — збережені життя багатьох українців», — наголосив Поклад.

Він зазначив, що сучасна війна ведеться не лише за території. «У ній вирішується значно більше — право українського народу на власне майбутнє», — сказав т.в.о. голови СБУ, наголосивши, що 1 жовтня Україна вшановує тих, хто взяв на себе відповідальність це майбутнє захистити.

Поклад нагадав, що Росія на початку повномасштабного вторгнення була впевнена у власній перевазі та розраховувала швидко зламати українську державу, армію і суспільство. Однак, за його словами, Москва прорахувалася у здатності українців чинити опір.

Сьогодні СБУ, за словами Поклада, не лише проводить спеціальні операції на сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту та знищує противника на полі бою, а й постійно протидіє російським спробам розхитати ситуацію в Україні зсередини.

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Окремо т.в.о. голови СБУ відзначив розвиток технологій та озброєння. Співробітники Служби створюють нові технологічні рішення, модернізують озброєння та вдосконалюють наявні засоби ураження. Головним завданням він назвав здатність адаптуватися до нових умов швидше за противника.

За словами Поклада, українці навчилися перетворювати мужність на систему, досвід — на нові спроможності, а окремі ініціативи — на силу держави. Водночас фундаментом цієї сили залишаються люди.

Т.в.о. голови СБУ також наголосив, що Україна пам’ятає кожного, хто віддав життя за державу. Він зазначив, що найкращим способом бути гідними пам’яті загиблих є подальша ефективна боротьба з ворогом.

«Не ми починали цю війну. Але саме ми маємо зробити все, щоб Україна вийшла з неї сильною, суверенною та здатною захистити своє майбутнє», — заявив Поклад.

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Нагадаємо, СБУ в Києві запобігла вбивству російського опозиціонера, який раніше воював за Україну та є чинним громадським діячем. У столиці затримали завербовану агентку ФСБ Росії, яка готувала замах.

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