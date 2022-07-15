Понад 41 тисяча людей виїхали з України за добу: які сьогодні черги і ситуація на кордонах

З України за добу виїхали на 4 тисячі людей більше, аніж повернулись з-за кордону.

За добу 14 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 79 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхала понад 41 тисяча осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас за добу повернулись з-за кордону 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – громадяни України.

Також за цей період було оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 15 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Рава-Руська» - 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Краківець» - 40 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» - 20 л/а, 6 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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