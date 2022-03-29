Понад 50 громад за лічені дні перейшли від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України, ще 100 — у процесі

Понад 50 громад за лічені дні перейшли від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України, ще 100 — у процесі

Митрополит Епіфаній також закликав громади продовжувати переходити до Православної церкви України.

Понад 50 церковних громад перейшли із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Ще близько 100 громад перебувають у процесі переходу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"За останні дні ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом майже кількох днів ми вже оформили понад 50 переходів. Наразі ми говоримо, що близько 100 громад визначилися, вони вже у процесі переходу", — зазначив предстоятель.

Митрополит Епіфаній також закликав громади продовжувати переходити до Православної церкви України.

"Закликаю надалі спільноти московського патріархату ухвалювати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - наголосив він.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України від атак загарбників уже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях.

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