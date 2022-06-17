Понад $50 тис. за втечу від мобілізації: на Закарпатті затримали підозрюваних у переправлянні чоловіків до ЄС

Понад $50 тис. за втечу від мобілізації: на Закарпатті затримали підозрюваних у переправлянні чоловіків до ЄС

Правоохоронці у Закарпатській області затримали двох чоловіків, які за гроші переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Обом оголошені відповідні підозри.

Так, одного з чоловіків затримали поблизу КПП "Тиса", що на кордоні з Угорщиною. Він саме отримував 50 тис дол. та 140 тис. грн за свою "роботу".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 17 червня.

За даними слідства, чоловіки налагодили схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації. Підозрювані підшукали чотирьох чоловіків, які готові були за гроші потрапити до ЄС.

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За попередніми даними, переправляти військовозобов’язаних могли на підставі оформлених спеціальних документів, що дають право виїхати з України, а також – лісистими територіями поза офіційними пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних під час отримання грошей на кордоні з Угорщиною. Другого – за місцем його проживання в Ужгороді.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Нагадаємо, у Закарпатській області викрили злочинну групу, яка продавала підроблені довідки про "інвалідність" чоловікам призовного віку, аби ті змогли виїхати з України.

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