Понад 50 тисяч енергетиків і тепловиків відновлюють інфраструктуру: уряд анонсував виплати і нові заходи

Енергетика / © Associated Press

Понад 50 тисяч енергетиків і тепловиків по всій країні залучені до ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури. Для цих фахівців уряд запроваджує додаткові виплати.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час Форуму прифронтових міст і громад у Харкові.

За його словами, енергетики та тепловики отримуватимуть по 20 тисяч гривень щомісяця за січень, лютий і березень як підтримку за роботу в складних умовах.

Також Україна збільшує імпорт електроенергії з Європи й уже досягла рекордних обсягів постачання. Водночас понад 30 країн надають допомогу обладнанням — генераторами, трансформаторами та когенераційними установками.

Окремо діють програми підтримки для населення, бізнесу й ОСББ, зокрема програма «СвітлоДІМ» та пільгові кредити для встановлення альтернативних джерел енергії.

Крім того, уряд реалізує проєкт будівництва захисних споруд для енергооб’єктів у прифронтових регіонах. На це спрямовано 6 млрд гривень, наразі споруджуються укриття для десятків критичних елементів інфраструктури.

Також понад 2,5 млрд гривень виділено на закупівлю потужних генераторів для громад, які найбільше потерпають від атак.

Найскладнішою точкою на енергетичній мапі Києва залишається район обслуговування Дарницької ТЕЦ. Там опалення не буде до кінця сезону.