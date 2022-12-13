Понад 50% українців хочуть, аби Україна стала ядерною державою - опитування

53% українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада 2022 року.

Так, кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави, зросла від 47% у 2019 році до 53% у 2022 році. Також серед заходів стримування майбутніх нападів Росією на Україну 61% опитаних називають вступ України до НАТО і 50% - ядерне роззброєння Росії (50%).

Крім того, вступ України до ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних. Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.

У ході дослідження було було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв`язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Нагадаємо, що у РФ навпаки різко збільшився відсоток громадян, які підтримують мирні переговори з Україною. Так, за даними останнього закритого соцопитування Федеральної служби охорони, в Росії за мирні переговори з Україною виступають близько 55% громадян. За пів року прихильників миру побільшало вдвічі. Продовження бойових дій проти України підтримує 25% громадян РФ, повідомляє "Медуза".

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