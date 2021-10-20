Понад 500 рестораторів та шеф-кухарів з усіх куточків України з’їхалися на форум до Києва Новини компаній

Понад 500 рестораторів та шеф-кухарів з усіх куточків України з’їхалися на форум до Києва Новини компаній

Майстер-класи для учасників METRO Chef Forum провели мішленівські кухарі з трьох європейських країн.

У вівторок, 19 жовтня, у Києві відбувся форум представників готельно-ресторанного бізнесу, який традиційно організувала компанія METRO Україна, яка в часи коронакризи продовжує підтримувати HoReCa-індустрію в Україні, допомагаючи підприємцям у фінансових, юридичних питаннях та надаючи безкоштовні цифрові рішення для полегшення ведення їхнього бізнесу.

Про мету та завдання METRO Chef Forum розповіла генеральна директорка мережі Олена Вдовиченко. За її словами, основна мета форуму – зібрати представників HoReCa-індустрії (готельно-ресторанного бізнесу) для обговорення важливих питань подальшого розвитку.

"Основна мета нашого заходу – це створення інноваційної комунікаційної платформи, де ми, як міжнародна компанія, можемо поділитися новими рішеннями для української HoReCa-індустрії", - підкреслила Олена Вдовиченко.

Гендиректорка мережі METRO Україна зауважила, що HoReCa-індустрія є стратегічним партнером для компанії в усьому світі, тому відбувається її підтримка й на ринку України.

"Під час "ковіду", коли був період локдауну, наші клієнти з готельно-ресторанної сфери мали фінансові складнощі. І ми показали себе як надійного партнера для наших клієнтів. Окрім забезпечення якісними продуктами за оптовими цінами, ми допомагаємо їм також і з фінансової точки зору, пропонуючи реструктуризацію кредитної заборгованості та допомагаємо ефективно вести бізнес, безкоштовно надаючи їм digital-інструменти для полегшення операційної діяльності", - підкреслила вона.

Як зазначила Олена Вдовиченко, важливим напрямком підтримки є розвиток професійної експертизи HoReCa-клієнтів, зокрема за допомогою освітніх заходів для шефів та власників ресторанного бізнесу. Власне її виявом став METRO Chef Forum, який 2021 року проводиться уже вдруге.

Учасниками цього заходу стали понад 500 рестораторів та шеф-кухарів з усіх куточків України. Під час теоретичного блоку на форумі про тонкощі управлінських аспектів ведення ресторанного бізнесу розповідали експерти ресторанного бізнесу, а доповнили теорію практичні майстер-класи від українських та європейських шефів, серед яких були три мішленівські шефи з Австрії, Франції та Португалії, які співпрацюють з METRO у цих країнах.

За словами Олени Вдовиченко, такі форуми надихають компанію на подальший розвиток та удосконалення, щоб стати ще ефективнішим і кориснішим партнером для своїх клієнтів.

"Важливим аспектом цього заходу є те, що ми отримуємо натхнення на роботу наступного року. Тобто ми слухаємо наших клієнтів, що їм потрібно, де ми можемо ще допомогти, щоб HoReCa-індустрія продовжувала розвиватися загалом у нашій країні", - сказала Олена Вдовиченко.

Довідка:

METRO Україна вийшла на український ринок 2003 року. Наразі компанія управляє 23 класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та трьома магазинами смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За понад 17 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 600 млн євро.

Обсяг продажів компанії METRO Україна за 2019/2020 фінансовий рік (жовтень 2019 р. – вересень 2020 р.) склав 754 млн євро.

METRO Україна входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua.

METRO – це провідна міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (HoReCa), а також приватних підприємців – власників закладів роздрібної торгівлі. Обслуговуючи понад 16 млн клієнтів у світі, компанія забезпечує їх якісними товарами як безпосередньо у великих торговельних центрах, так і онлайн, з професійною доставкою.

Окрім цього, METRO допомагає своїм клієнтам розвивати бізнес та підвищувати конкурентоздатність, пропонуючи їм сучасні digital-інструменти, покликані розвивати та вдосконалювати сферу гостинності у кожній країні присутності компанії.

Сталий розвиток є одним із ключових факторів успішного бізнесу METRO: вже протягом 7 років поспіль компанія входить до світового індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability Index.

Компанія представлена у 34 країнах та надає робочі місця понад 97 тисячам працівників.

Обсяг продажів METRO у 2019/2020 фінансовому році склав 25,6 млрд. євро. Більше інформації: www.metroag.de.

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