Понад 5000 дітей зі всієї України отримали від компанії Farmak вітамінні комплекси

Лідер українського ринку лікарських засобів* компанія Farmak передала вітамінні комплекси для понад 5100 дітей, якими опікуються БФ «Діти Героїв» та МБФ «СОС Дитячі містечка в Україні». Сума благодійної допомоги склала 3,7 млн грн.

Вітамінні комплекси отримали діти, які втратили батьків через війну, малюки із багатодітних родин та вихованці прийомних сімей з різних регіонів України, зокрема Київської, Львівської, Ужгородської, Івано-Франківської, Полтавської та Чернівецької області.

Зазначимо, Farmak вже не вперше організовує ініціативи, спрямовані на зміцнення здоров’я та імунітету маленьких українців. Минулого року вітаміни отримали вихованці сиротинців, діти із внутрішньо переміщених сімей. Сума допомоги склала понад 4,5 млн грн.

Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, Farmak разом із Благодійним фондом Родини Жебрівських** спрямував на допомогу Армії та цивільних понад 232,9 млн грн.

*за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research у 2023 році

**Благодійний фонд Родини Жебрівських і Farmak є частинами діяльності родини Жебрівських і відповідають за благодійну та бізнес діяльність родини.