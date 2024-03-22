Понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет: Зеленський розповів про масований удар по Україні (відео)

Вночі проти 22 березня Російська Федерація завдала масованого удару по Україні. Окупанти застосували понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", - наголосив глава держави.

За словами президента, у населених пунктах, які вночі атакували росіяни, вже працюють необхідні служби. Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства.

"Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", - розповів Зеленський.

Він вкотре наголосив на важливості допомоги Україні з озброєнням. Зокрема, Україна потребує систем ППО.

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку та удари безпілотників по Україні вночі 22 березня. Він заявив, що Україна потребує більше ППО/ПРО.

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