Понад 600 кілометрів в тилу ворога: у ГУР розповіли подробиці знищення трьох російських бомбардувальників

В останньому бою його підрозділ знешкодив три ворожі літаки ТУ-22, які бомбили Україну.

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника.

Про це інформує ГУР.

Отримали надважливе завдання – зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Завдання виконали. Однак, для Олега Бабія – командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.

Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ.

З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника, які насправді змінили хід цієї війни.

На його рахунку - дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника. Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання тощо. Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. Цілі підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.

Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія - знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва Росії щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

Очевидно, що це завдало неабияких економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців РФ, адже сили та засоби спеціальних служб Росії були розпорошені. І не варто забувати про ще одне – шкоду для іміджу так званої «непереможності» армії РФ та «героїчності» її воєнно-політичного керівництва.

Так, серпень 2023-го. У складі розвідувальної групи Олег Бабій подолав пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання – зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно.

У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.

Нагадаємо, 19 серпня невідомий безпілотник завдав удару по військовому аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ. Внаслідок атаки там загорівся бомбардувальник Ту-22М3.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці повідомили, що атаку по аеродрому в Сольцях влаштували дрони ГУР. Джерела в розвідці розповіли, що вдалося знищити бомбардувальник Ту-22 М3 та пошкодити ще два літаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський аеродром атакували какртонні дрони! У Москві – теж гаряче!

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