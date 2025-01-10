Понад 600 обшуків одночасно: поліція розпочала спецоперацію з перекриття каналів для ухилянтів

Поліція здійснює масштабні слідчі дії по всій Україні щодо організації незаконних каналів переправляння чоловіків через кордон.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

"Понад 600 одночасних обшуків здійснюють оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивезення чоловіків призовного віку за кордон", — уточнили у відомстві.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

"За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України", — зазначають у поліції.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні викрили двох чоловіків, які намагалися обійти закон, видаючи себе за працівників залізниці. Заради цього вони одягли спецодяг зі світловідбивальними жилетами, взяли з собою кирку та лопату і мовчки рухалися вздовж залізничних колій у напрямку кордону.