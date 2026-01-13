ТСН у соціальних мережах

Понад 600 ремонтних бригад ДТЕК безперервно усувають наслідки обстрілів

629 ремонтних бригад компанії ДТЕК безперервно працюють над ремонтом енергетичного обладнання, що було пошкоджено внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє ДТЕК.

"629 бригад ДТЕК працюють безперервно, щоб боротись з темрявою. Попри морози, виснаження, постійний ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 2 млн родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

