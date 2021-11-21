Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою: лікарка попередила про смертельну загрозу пропуску COVID-щеплення

Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою: лікарка попередила про смертельну загрозу пропуску COVID-щеплення

Якщо людина отримала першу дозу і через пів року зіткнулася з COVID-19, найімовірніше, у неї будуть такі ж ризики, як у невакцинованої.

Наразі понад 600 тисяч українців, за даними МОЗ, ще не дійшли за своєю другою дозою вакцини проти коронавірусу попри те, що час її введення вже надійшов. Але пропуск щеплення може призвести до того, що ефект від першої дози зникає вже через місяць, і відповідно, ризики тяжкого перебігу COVID-19 та смерті зростають.

Про це розповіла кандидатка медичних наук, доцентка кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П. Шупика Тетяна Бондаренко в коментарі OBOZREVATEL.

За її словами, якщо людина отримала лише першу дозу вакцини і раніше не хворіла на коронавірус, рівень антитіл стрімко падає приблизно через місяць. Лікарка уточнила, якщо не підтримувати рівень антитіл, вакцина "спрацює вхолосту".

"Після першої дози антитіла виробилися, але через якийсь час вони утилізуються і виводяться з організму. Рівень імуноглобулінів G у середньому починає зменшуватися через 3-4 тижні. У когось вони можуть затримуватися, у когось виводитися трохи швидше, залежить від імунної системи, від фагоцитозу, від вивідних систем організму, але в середньому – це місяць", – пояснила медикиня.

Спеціалістка наголосила, якщо людина не встигла зробити другу дозу вчасно, її необхідно зробити якнайшвидше.

"Нехай це буде з невеликою відстрочкою, але друга доза обов'язково має бути. Найкраще зробити другу дозу якнайшвидше після закінчення терміну. Якщо людина "прокинулася" через два місяці, через три, нехай усе одно вводить другу дозу", – порадила Тетяна Бондаренко.

Крім того, вона додала, якщо людина отримала першу дозу і через пів року зіткнулася з коронавірусною інфекцією, то, найімовірніше, у неї буде такий самий ризик, як у неприщепленої.

"Якщо вона зіткнеться через місяць чи два, можливо, якийсь захист ще й буде. Але прогнозувати ніхто не зможе. Це ворожіння на кавовій гущі", – наголосила Бондаренко.