Понад 7 годин без світла: у Yasno розповіли про відключення в Києві та Дніпрі

Відключення світла / © УНІАН

В українській енергосистемі зберігається критична ситуація після останніх обстрілів. Енергетики наразі не можуть забезпечити стабільне електропостачання через значні пошкодження інфраструктури та пікове навантаження на мережі.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Ситуація по Києву залишається дуже складною, тривають екстрені відключення. Графіки так само не діють. У Дніпровському та Деснянському районах трохи більше 40 тисяч клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу», — зазначив Сергій Коваленко.

За його словами, у Дніпрі дефіцит потужності змушує енергетиків застосовувати до 4,5 черги відключень одночасно. Це призводить до того, що проміжки без електроенергії в рамках графіків можуть тривати понад 7 годин поспіль. Наявні технічні обмеження мереж не дозволяють збільшити обсяги постачання світла мешканцям міста.

«Ми вже пройшли більше половини зими. За прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернутися до стабільності», — підсумував гендиректор.

Що відомо про ситуацію зі світлом

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.

Віталій Кличко заявив, що місто покинуло 600 тис. людей, і закликав киян, які мають таку можливість, також виїхати.

У ДТЕК пояснили, чому Київ досі без графіків і що відбувається з електромережею столиці зараз.

За розпорядженням «Укренерго» завтра, 22 січня, в усіх областях України знову відключатимуть світло.