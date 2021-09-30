За добу 29 вересня провакциновано 126 003 людини.

Станом на 30 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 12 617 990 щеплень. Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

"126 003 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 73 816 людей, повністю імунізовані - 52 187 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 617 990 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

915 мобільних бригад;

3 029 пунктів щеплення;

348 центрів вакцинації.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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