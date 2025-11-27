Понад 70 млн грн на реабілітацію військових: як мережа «Аврора» системно підтримує Superhumans Center

Реклама

Superhumans Center спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни. Команда Центру зазначає, що фізична реабілітація — це ключовий момент у процесі протезування. Вона допомагає людині навчитися користуватися протезом, відновити базові навички руху, самообслуговування і повернути незалежність у повсякденному житті. Без фізичної реабілітації навіть найкращий протез може залишитися просто дорогим пристроєм у шафі.

Мережа мультимаркетів «Аврора» підтримує Superhumans Center з 23 жовтня 2023 року, за цей час компанія надала Центру 75,5 млн гривень фінансової допомоги. Завдяки підтримці «Аврора» вже 650 пацієнтів Центру пройшли курс фізичної реабілітації.

«Я бачу, як у Superhumans Center наші Захисники та Захисниці, діти та дорослі, які отримали страшні травми в результаті війни, проходячи фізичну реабілітацію повертають собі свободу руху, гідність і віру в завтрашній день. Ми в «Аврорі» підтримуємо Superhumans вже два роки, оскільки для нас це спільна відповідальність: допомогти тим, хто допоміг Україні вистояти. І щиро радію, коли бачу, як люди після протезування не лише відновлюються, а й ставлять нові амбітні цілі», — зазначив Тарас Панасенко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора».

Історії відновлення «суперів» говорять самі за себе. Сашко знову може тримати доньку на руках, Руся повернулася до улюбленого велосипеду, опанувала вейкборд та стала на серф. Микола вигулює пса, подарованого коханою. А Слава навчився ставати на коліно, щоб зробити пропозицію тій, яка чекала його з війни й полону. Більше того, після реабілітації в Superhumans Center, пацієнти беруть участь в марафоні на 42 км, підкорюють Говерлу та піднімаються у базовий табір Евересту, перепливають Босфор і навіть повертаються до професійного спорту. Кожен з них доводить: шлях від болю до перемог починається з кроку, зробленого поруч із фахівцями.

Ці маленькі щоденні перемоги стали можливими саме завдяки їх мотивації тривалій і наполегливій реабілітації, професійній роботі команди фізичних терапевтів та підтримці.

«Дякуємо нашому партнеру — мережі «Аврора», яка системно підтримує реабілітацію «суперів. Завдяки цій допомозі 650 героїв повернулися до активного життя», — коментують представники Superhumans Center.

Підтримуючи Superhumans Center, мережа «Аврора» допомагає відновленню фізичної активності, повертає пацієнтам впевненість, сили та мрій. В мережі переконані, кожен пройдений крок, кожна нова перемога «суперів» — це доказ того, що разом ми здатні творити зміни й відкривати для наших Захисників і Захисниць нові горизонти життя.