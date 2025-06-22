Понад 70 ножових поранень: у Запоріжжі чоловік через ревнощі вбив дівчину

Чоловіка затримано / © Associated Press

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Правоохоронці затримали на Закарпатті жителя Запоріжжя, якого підозрюють в умисному вбивстві. За даними слідства, чоловік завдав понад 70 ножових поранень своїй дівчині під час сварки.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції Запорізької області.

За даними слідства, між підозрюваним та його дівчиною сталася суперечка, під час якої житель Запоріжжя завдав їй понад 70 ножових поранень

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«До відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його племінник під час сварки вдарив свою дівчину ножем. В оселі правоохоронці виявили тіло місцевої 22-річної жительки з множинними колото-різаними пораненнями. Після скоєного підозрюваний усвідомив наслідки своїх дій і втік до Закарпатської області», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці у співпраці з прикордонниками затримали фігуранта справи на залізничному вокзалі Рахова Закарпатської області та повернули до Запоріжжя.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині ревнивець зарізав свою дружину, а потім вкоротив собі віку.

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