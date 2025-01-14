Понад 70 постраждалих внаслідок масового отруєння у ліцеї Рівного: поліцейські з’ясовують причини

Одну дитину госпіталізовано.
В одному із ліцеїв Рівненщини 10 січня кілька учнів молодших класів поскаржились на розлади травлення, після чого медсестра закладу надала їм допомогу. Наразі за фактом отруєння проводиться перевірка.
Про це повідомили в поліції Рівненської області.
"Станом на 13 січня, відомо про 72 ліцеїстів,у яких виявили такі ж симптоми", – йдеться в повідомленні.
Про даний факт було повідомлено управління освіти Рівненської міської ради. До розслідування долучились профільні служби, зокрема, Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція.
Після перевірки вирішуватиметься питання про можливе відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в одній із Київщині спалахнув освітній скандал Там місцева влада підписала наказ про продовження зимових канікул і подальше переведення дітей на онлайн-навчання нібито через брак коштів.
Читайте також: