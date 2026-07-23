Понад 70 тисяч родин залишилися без світла після удару РФ: що відомо

Відключення світла / © Associated Press

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Через російський обстріл 23 липня пошкоджено енергооб’єкт. Понад 70 тисяч родин у Чернігові, а також у Чернігівському та Корюківському районах залишилися без світла.

Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго».

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За інформацією енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація в регіоні.

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«Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», — наголосили в компанії.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та готують необхідне обладнання для ліквідації наслідків обстрілу.

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Нагадаємо, росіяни поцілили по житловому району та проспекту в Запоріжжі, є 14 постраждалих, серед них — дитина в тяжкому стані.

Також російські окупаційні війська завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі, де рятувальники вже локалізували пожежу.

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До слова, автозаправні станції відтепер не працюють під час повітряної тривоги в Коростенському районі на півночі Житомирської області.

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