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Понад 70 тисяч родин залишилися без світла після удару РФ: що відомо
Через ворожу атаку на енергооб’єкт понад 70 тисяч споживачів на Чернігівщині залишилися без світла.
Через російський обстріл 23 липня пошкоджено енергооб’єкт. Понад 70 тисяч родин у Чернігові, а також у Чернігівському та Корюківському районах залишилися без світла.
Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго».
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За інформацією енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація в регіоні.
«Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», — наголосили в компанії.
Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та готують необхідне обладнання для ліквідації наслідків обстрілу.
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Нагадаємо, росіяни поцілили по житловому району та проспекту в Запоріжжі, є 14 постраждалих, серед них — дитина в тяжкому стані.
Також російські окупаційні війська завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі, де рятувальники вже локалізували пожежу.
До слова, автозаправні станції відтепер не працюють під час повітряної тривоги в Коростенському районі на півночі Житомирської області.