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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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307
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Понад 70 тисяч родин залишилися без світла після удару РФ: що відомо

Через ворожу атаку на енергооб’єкт понад 70 тисяч споживачів на Чернігівщині залишилися без світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Через російський обстріл 23 липня пошкоджено енергооб’єкт. Понад 70 тисяч родин у Чернігові, а також у Чернігівському та Корюківському районах залишилися без світла.

Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго».

Відключення світла на Чернігівщині — що відомо

За інформацією енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація в регіоні.

«Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», — наголосили в компанії.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та готують необхідне обладнання для ліквідації наслідків обстрілу.

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Нагадаємо, росіяни поцілили по житловому району та проспекту в Запоріжжі, є 14 постраждалих, серед них — дитина в тяжкому стані.

Також російські окупаційні війська завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі, де рятувальники вже локалізували пожежу.

До слова, автозаправні станції відтепер не працюють під час повітряної тривоги в Коростенському районі на півночі Житомирської області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
307
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