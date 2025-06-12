Дональд Трамп / © Associated Press

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Сприйняття Дональда Трампа як Президента США серед українців залишається переважно негативним. Станом на травень-початок червня 2025 року 72% опитаних вважають, що його перебування на посаді є несприятливим для України.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Від 15 травня до 3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування «Омнібус», що виявило важливі зміни у сприйнятті українцями західних партнерів. Особливу увагу приділили ставленню до Європи та США, а також до ролі Дональда Трампа як Президента США.

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Сприйняття політики Європи та США щодо України

Європа залишається надійним союзником: більшість українців (64%) вважають, що Європа є надійним партнером, який прагне справедливого завершення війни. Лише 24% не поділяють цю думку. Сприйняття політики Європи залишається стабільним від лютого-березня 2025 року.

США викликають занепокоєння: ситуація зі сприйняттям США майже дзеркальна. Хоча з березня 2025 року ставлення дещо покращилося, більшість (58%) українців вважають, що США втомлюються від України. Їхня підтримка слабшає, і вони тиснуть на Україну для поступок. Лише 32% бачать США як надійного союзника.

А з яким твердженням щодо підтримки Європою / США України Ви згодні в більшій мірі? / © КМІС

Вплив Дональда Трампа на українські настрої

Сприйняття Дональда Трампа як Президента США залишається переважно негативним. Наразі 72% українців вважають, що його президентство є «поганим» для України, тоді як лише 16% розцінюють це як «добре». Це значний контраст порівняно з груднем 2024 року, коли понад половина українців (54%) мали оптимістичні очікування. Різке погіршення ставлення до керівництва США, починаючи від лютого 2025 року, викликає питання щодо можливого формування «антиамериканізму».

Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп? / © КМІС

Диференційоване ставлення до США: Народ і Керівництво

Незважаючи на критичне ставлення до політики керівництва США, українці демонструють значну диференціацію у своєму сприйнятті.

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До США загалом: більшість українців (63%) продовжують ставитися до США в цілому позитивно, тоді як 29% висловлюють негативне ставлення.

До звичайних американців: абсолютна більшість (90%) українців добре ставляться до звичайних американців, і лише 3% висловлюють негативну думку.

До керівництва США: на відміну від цього, 68% українців негативно ставляться до керівництва США, і лише 24% ставляться позитивно.

Ця диференціація є ключовою: українці не формують єдиного образу «американського ворога», а демонструють критичне ставлення до окремих представників та їхньої політики. Це схоже на досвід ставлення до Росії, коли до повномасштабного вторгнення українці розрізняли керівництво РФ і звичайних росіян.

Як Ви загалом зараз ставитеся…? / © КМІС

Виклики та заклики до Європи та США

Українці продовжують довіряти Європі, бачачи в ній основу для опору та розвитку. Водночас, з’являються перші «тріщини» у цьому фундаменті. Невиконання обіцянок щодо нових санкцій проти Росії, опір українській євроінтеграції та згасання публічних дискусій про миротворців можуть підірвати цю довіру.

Щодо США українці зберігають критичне сприйняття керівництва, але позитивне ставлення до країни в цілому та до звичайних американців. Це свідчить про відкритість до конструктивної співпраці та відсутність прагнення «спалювати мости».

Методологія опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 2004 дорослих респонденти з усіх регіонів України, підконтрольних Уряду. Важливо зазначити, що жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, до вибірки не включалися.

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Для питань щодо політики ЄС/США було опитано близько 500 респондентів, тоді як на інші питання відповідали близько 1000 осіб. Статистична похибка для вибірки обсягом 1000 респондентів становить не більше 4,1%, а для 500 респондентів — не більше 5,8% (з імовірністю 0,95). КМІС зазначає, що в умовах війни можливі деякі систематичні відхилення, однак результати опитування зберігають високу репрезентативність.

Нагадаємо, 60% українців готові терпіти війну «стільки, скільки буде необхідно». Від початку повномасштабного вторгнення і до травня 2024 року частка українців, готових терпіти війну «стільки, скільки буде потрібно», залишалася стабільно високою — близько 71-73%. Додаткові 2-5% респондентів тоді зазначали, що готові витримувати ще один рік. У той же період, від 12% до 21% опитаних говорили про коротший термін готовності — від кількох місяців до пів року.