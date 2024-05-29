Скільки українців безпідставно отримали статус "у розшуку": в Міноборони шокували цифрою

Завдяки мобільному застосунку “Резерв+”, в якому військовозобовʼязані можуть оновити свої персональні дані, було виявлено, що в реєстрі “Оберіг” 710 000 громадян без юридичних підстав отримали статус “в розшуку”.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, статус “у розшуку” з’являвся у разі, якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала “повістки”, ТЦК звертався до Національній поліції. Але фактично, зазначила Черногоренко, кількість таких звернень становить близько 25%.

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“Згідно з законодавством такий “розшук” мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Так, статус “в розшуку”, безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно”, - йдеться у дописі заступниці міністра.

Катерина Черногоренко повідомила, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку. При цьому для зняття з “розшуку” до ТЦК звертатись не потрібно, а досить повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус.

“На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без “Резерв+” виправити їх було б майже неможливо”, — наголосила вона.

Нагадаємо, у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" 18 червня з'явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

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