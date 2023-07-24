Понад 8 мільйонів – на небезпечний жир та соки: у Рівному спалахнув скандал із закупівлями

Фахівці, коли взялися за перевірку закупівель, були приголомшені.
В Рівному з'ясовують, чи ефективно й законно чиновники використали понад 8 мільйонів гривень. Ці гроші виділили торік на закупівлю продуктів для "Пунктів незламності" на випадок імовірного блекауту.
Кореспондентка ТСН Анна Махно розповіла докладно.
"З цвіллю, шматками, в пакетах. Це жир, який закупили, щоб годувати рівнян в імовірний блекаут. 10 з половиною тонн за мільйон 200 тисяч гривень. Ці фото ТСН отримала з власних джерел. Самим побачити цей жир наразі не можна – він під арештом поліції. Та саме з нього почалися перевірки закупівель продуктів для ймовірного блекауту в Рівному", – розповыдає кореспондентка.
Комісія з перевірки
"Що це за жир, яка торгова марка, щоб ми могли порівняти ціни, адекватно там заплатили за один кілограм чи ні, і в результаті виявилося, що нам надати немає що", – каже керівниця ГА "За чесний тендер" Мирослава Примак.
І тоді вже за перевірку взялася служба аудиту. Зізнаються, коли лише поглянули на смалець, були приголомшені: упакований неналежним чином, не ідентифікований. В ящиках, у целофанових пакетах.
До комісії долучили фахівців Держпродспоживслужби, які зробили висновок.
"Жири тваринні є неякісні та небезпечні", – повідомив Анатолій Карп'юк, керівник управління західного офісу Держаудитслужби Рівненщини.
Коли почали шукати, хто поставив такий продукт, з'ясували, що жир купили у ФОПа. А той придбав його в іншого підприємця, який зі свого боку начебто закупив його на заводах. Але там, як виявилося, про це не знали.
А як щодо соків за понад два мільйони?
Та запитання в аудиторів не лише до жиру, а й до соків, закуплених на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень.
Як стало відомо, літр соку на заводі коштує 20 гривень, а купили його по 40. Бо хотіли "як краще", пояснюють у департаменті. Мовляв, через постачальника було зручніше і швидше.
Недовірою аудиторів у департаменті вкрай незадоволені і вже позиваються до суду. Водночас поліція почала своє розслідування.
Якщо знайдуть винних, їм загрожує до 8 років за ґратами. Що ж робити із зіпсованим жиром та тонною підгнилих буряків, які підприємець обіцяв замінити? В департаменті економічного розвитку ще вирішують, але планували їх також відправити на схід.
Нагадаємо, хвиля обурення скандальними закупівлями із соцмереж дісталася й верхівки влади. В парламенті пригрозили, що можуть обмежити розпоряджання коштами на місцях. До всіх представників місцевої влади в Україні звернувся і президент Зеленський.
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