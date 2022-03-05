Понад 80% українців упевнені у перемозі України над Росією – соцопитування

Понад 80% українців упевнені у перемозі України над Росією – соцопитування

Головною запорукою перемоги називають міць Збройних сил України.

82% українців упевнені у здатності відбити наступ Росії, свідчать результати соціологічного опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Не впевнені у цьому лише 8% опитаних. Головною запорукою перемоги називають міць Збройних сил України (63%), також називають згуртованість українського суспільства та військову допомогу західних країн.