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Понад 80% українців упевнені у перемозі України над Росією – соцопитування

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Понад 80% українців упевнені у перемозі України над Росією – соцопитування

Associated Press

Головною запорукою перемоги називають міць Збройних сил України.

82% українців упевнені у здатності відбити наступ Росії, свідчать результати соціологічного опитування дослідницької компанії Gradus Research.

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Не впевнені у цьому лише 8% опитаних. Головною запорукою перемоги називають міць Збройних сил України (63%), також називають згуртованість українського суспільства та військову допомогу західних країн.

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  • 27% опитаних кажуть, що після початку війни їхній спосіб життя кардинально змінився. Основні переживання українців на початок березня пов'язані із безпекою близьких.
  • 27% опитаних кажуть, що після початку війни їхній спосіб життя кардинально змінився. Основні переживання українців на початок березня пов'язані із безпекою близьких.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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