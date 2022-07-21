Понад 80 загиблих та пів сотні поранених: ЗСУ накрутили хвоста російським морпіхам на Харківщині

На Харківщині морські піхотинці РФ відчули на собі лють і силу ЗСУ.

В результаті бойових дій морські піхотинці недорахувалися чотири десятки своїх товаришів та трохи більше виявилися "тимчасово виведеними з ладу".

Про те, як ЗСУ дали прочуханки морпіхам РФ розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, бойові дії відбувалися 18-19 липня в районі одного з сіл Дергачівського района на Харківщині.

"Силами оборони України було знищено зведену роту Північного флоту ЗС РФ. Крім розбитої ДРГ морської піхоти Північного флоту, яка була знищена 18 липня (36 військовослужбовців ЗС загинуло), також було знищено зведену роту ПФ, яка складалася переважно з військовослужбовців 71 (в/ч 01196, острів Земля Олександри) та 99 (в/ч 74777, острів Котельний) тактичних груп. Втрати склали: понад 43 загиблі та близько 50 поранених., - написав журналіст.

Нагадаємо, що українські захисники за день знищили кілька ворожих штурмових груп на Луганщині. Ті намагалися потрапити вглиб території України.

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