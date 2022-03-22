Понад 82,5 тисячі кв.км територій в Україні потребують розмінування - Асоціація саперів

Понад 82,5 тисячі кв.км територій в Україні потребують розмінування - Асоціація саперів

Цей тягар також ляже на плечі українців.

З початком широкомасштабної війни РФ проти України фахівці Асоціації саперів України разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions займаються підрахунками територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

Про це йдеться на сторінці ГО "Асоціація саперів України".

Всі дані обробляються на основі відкритих джерел інформації за допомогою спеціального гео-інформаційного програмного забезпечення.

Станом на 21 березня 2022 року орієнтовна загальна площа небезпечних територій України, яка підлягає розмінуванню складає щонайменше 82 525 км2.

Нагадаємо, що піротехніки Харкова продовжують розміновувати боєприпаси окупантів.