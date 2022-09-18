Понад 90% втрат: ЗСУ "розформовують" підрозділи ЗС РФ один за одним і навіть військові частини

В Росії завдяки ЗСУ розформовують підрозділ за підрозділом.

Все через втрати, поранення та дезиртирство окупантів, які прийшли воювати в складі цих підрозділів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також читайте На Херсонщині окупанти виселяють людей з їхніх будинків та змушують копати окопи

Як повідомляє Генштаб, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Також 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб російської федерації, а військову частину готують до розформування.

"Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

Читайте також: