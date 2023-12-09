"Понад 90% зіткнень за минулу добу": Штупун розповів, що відбувається на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Росіяни гатять з РСЗВ по дорогах та населених пунктах.

За минулу добу на фронті відбулося понад 90% сутичок саме на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там російські окупанти продовжують намагатися просуватися вперед.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, окупанти минулої доби авіації для ударів не застосовували. Зменшилася і кількість застосування ударних дронів. Проте значно задіяна артилерія, піхота та місцями - бронетехніка. Росіяни гатять з РСЗВ по дорогах та населених пунктах.

"Ситуація не змінилася. Ворог продовжує спроби йти вперед. Майже вся його активність зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Понад 90% зіткнень за минулу добу відбулися саме там", - наголосив Олександр Штупун.

За добу, зокрема, Сили оборони відбили 35 атак на Авдіївському напрямку - це на схід від Новобахмутівки, в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Ще 24 атаки були на Мар’їнському напрямку в районах Красногорівки, біля Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки.

Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках активність ворога невелика.

"Відбито всі атаки. Зокрема, ворог намагався відновити втрачене положення на захід від Вербового", - сказав Штупун.

Нагадаємо, що наразі в Авдіївці Донецької області залишається понад 1,2 тис. цивільних. Найбільшою проблемою для міста залишається логістика.

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