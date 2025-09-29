Понад 93 тисячі відвідувачів і 452 події: «Книжкова країна» підтвердила статус найбільшого книжкового фестивалю

Книжкова країна

25–28 вересня на ВДНГ збирали літературний врожай — тут уже вчетверте відбувся найбільший український книжковий фестиваль «Книжкова країна». Цього сезону подія отримала «плодову» тематику й подарувала відвідувачам казкову атмосферу завдяки інсталяціям із гігантських фруктів та яскравим фотозонам.

Головним «урожаєм» традиційно стали книги: 90 видавництв, 10 книгарень і 15 незалежних авторів представили новинки на книжковому ярмарку. Серед найочікуваніших прем’єр — перше українське видання культової манґи «Берсерк», нові книжки Ірени Карпи, Василя Шкляра, перша книга Ольги Навроцької та Алана Бадоєва й інші. Уперше на фестиваль завітала письменниця і блогерка Катя Бльостка, автограф-сесія якої стала однією з найбільш очікуваних.

Протягом чотирьох днів на фестивалі відбулося 452 події: презентації, дискусії, автограф-сесії, театральні вистави, виставки, воркшопи, конкурс костюмів та зіркові читання. У центрі уваги були теми чорного гумору під час війни, ветеранського мистецтва й нових книжкових форматів. Спільнота «Бабай» представила власну горор-програму, що тривала всі дні фестивалю. Окремий напрям «Ілюстрація» відкрив для гостей виставку робіт українських художників.

Серед спеціальних гостей, які долучилися до програмної частини «Книжкової країни», було чимало медійних постатей: стендап-комік Вася Байдак, гурт «Курган & Agregat», ресторатор Євген Клопотенко, актор Артур Логай, спортсмен Жан Беленюк, телеведучі Тимур Мірошниченко і Євген Янович та інші.

Загалом «Книжкова країна. Плодова» зібрала 93 098 гостей. Середній вік відвідувачів становить 26 років. Більшість — кияни та мешканці області (82%), але приїжджали також із Харкова, Полтави, Сум, Миколаєва, Рівного й Дніпра. 73% гостей завітали на ВДНГ спеціально заради фестивалю, 51% із них побували на подіях, а 94% придбали нові книжки.

Згідно з опитуваннями, приблизно половина відвідувачів фестивалю тепер читатиме більше саме завдяки «Книжковій країні». При цьому 98% заявили, що рекомендуватимуть у наступному сезоні відвідати фестиваль і своїм друзям.

У середньому на «Книжковій країні» цього сезону гості витрачали 1344 грн на групу з 2–3 людей.

Серед книжок, що купували найчастіше, такі видання:

«Лабораторія»:

«Усі персонажі вигадані. Або ні», Юлія Лаба; «Не закохуйся, Єво!», Альона Рязанцева; «Летиція Курʼята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико.

ARTBOOKS:

«Щоденник мандрівного кота», Хіро Арікава; «Кумедна історія», Емілі Генрі; «Атака титанів, Том 1», Хаджіме Ісаяма.

MEGOGOBOOKS:

«Він повертається в неділю», Ірена Карпа; «Кістки серця», Коллін Гувер; «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі», Віктор Франкл.

КСД

«Рік Шершня», Василь Шкляр; «Харизмат», Люко Дашвар; «Іменинниця», Пенелопа Дуглас

«Видавництво Старого Лева»

«Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь; «Літопис Сірого Ордену. Аркан вовків», Павло Дерев’янко; «Літопис Сірого Ордену. Тенета війни», Павло Дерев’янко.

«Наш Формат»

«Отрута на будь-який смак. 11 смертельних речовин і вбивці, що їх застосували», Ніл Бредбері; «Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті (оновл. вид.)», Генрі Кіссінджер; «Багатий тато, бідний тато. Що знають про гроші багаті батьки і не знають бідні», Роберт Кійосакі.

#книголав

«Він повертається в неділю», Ірена Карпа; «Камінь, ножиці, папір» Еліс Фіні; «Вибір», Едіт Ева Егер.

«Видавництво 21»

«Шалене літо єнотів-бешкетників», Юлія Олефір; «Фізика смутку», Георгі Господінов; «Не народжені для війни», Артем Чапай.

«Ранок»

«Познайомся і погладь! На фермі», Ірина Горянська; «Звірята-непосиди: Капібара зі смузі-бару», Юлія Олефір; «Посібник з убивства для хорошої дівчинки», Голлі Джексон.

«Віхола»:

«Так тобі і треба, або чому у стосунках варто обирати себе», Катя Бльостка;

«Відьма в народних уявленнях українців», Володимир Галайчук; «Слово про будинок "Слово"», Володимир Куліш.

«Ще одну сторінку»: «Хочу», Джилліан Андерсон; «Наші дружини на дні морському», Джулія Армфілд; «Через що ти проходиш», Сіґрід Нуньєс.

ArtHuss: «Дивопис», Джефф Вандермеєр; «Композиція і наратив (Від майстрів мистецтва)»; «Історія картин», Даніель Арасс.

Readberry

«Мова драконів», С. Ф. Вільямсон; «Фінальний гамбіт» Дженніфер Лінн Барнс; «Новоанглійська балетна школа. Залишся поряд», Анна Савас.

«Жорж»: Rouge, Мона Авад; «Дім з міцним кістяком», Т. Кінгфішер; «Атлас хмар», Девід Мітчелл.

У межах «Книжкової країни» традиційно відбулася Премія книжкових блогерів, що відзначає найбільш обговорювану книгу сезону. Цього разу голосували за перекладну літературу, видану в Україні протягом року. Вперше перемогу з рівною кількістю балів здобули одразу два видання — «Зайчик» Мони Авад (видавництво «Жорж») і «Дім на краю світу» Майкла Каннінґема (видавництво «Лабораторія»).

Фестиваль також став майданчиком для соціальних та благодійних ініціатив. Збори коштів організували фонди «Гуркіт», «Допомогатор», «Лелека-Україна», «Книга на фронт», BGV Charity Fund, Live Media HUB та інші організації. Серед активностей — майстерклас із розпису гільз від БФ «Рій» і тренінги з такмеду для цивільних від медиків. «Діти героїв» облаштували інтерактивний простір на підтримку дітей загиблих військових, а «СОС Дитячі містечка» презентували на ґанку центрального павільйону інсталяцію про справжні потреби дітей в інтернатах.